أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الجمعة، استدعاء تيتي المدير الفني لمنتخب "السامبا"، لويليان نجم تشيلسي، لقائمة الفريق المشاركة في كوبا أمريكا، بدلا من نيمار المصاب.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي، فقد استلم اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" التقارير التي تثبت قوة إصابة نيمار، وعدم قدرته على اللحاق بالبطولة، وهو الشرط اللازم للسماح للمنتخب البرازيلي بدعوة لاعب مكان نيمار.

ومن المقرر أن ينضم ويليان إلى معسكر المنتخب البرازيلي غدا السبت، استعدادا لمباراة الهندوراس الودية الأخيرة قبل انطلاق كوبا أمريكا.

Willian está convocado para a #SeleçãoBrasileira que disputará a Copa América. 🇧🇷⚽



Ele ocupará a vaga de Neymar Jr., desconvocado após amistoso contra o Catar.



Saiba mais >> https://t.co/JIXrxTdE6hpic.twitter.com/AKwQkUgT3T — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 7, 2019

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وخاض ويليان، 65 مباراة دولية سابقة مع البرازيل، وسجل خلالها 8 أهداف.

ولعب ويليان آخر مباراة هذا الموسم في الـ29 من مايو الماضي بقميص تشيلسي، عندما توّج "البلوز" بلقب الدوري الأوروبي عقب فوزه في النهائي على أرسنال 4-1.

يذكر أن نيمار أصيب في كاحل القدم، خلال المباراة الودية، التي جمعت البرازيل وقطر أول أمس، وانتهت لصالح "السامبا" بهدفين نظيفين.

المصدر: وكالات