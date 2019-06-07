مانشستر يونايتد يعلن عن أولى صفقاته الصيفية

أعلن نادي مانشستر يونايتد الجمعة توصله إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع الجناح الدولي الويلزي دانيال جيمس من سوانسي سيتي في أول تعاقد للمدرب النرويجي سولشاير تحضيرا للموسم المقبل.

وقال فريق "الشياطين الحمر" في بيان على موقعه الإلكتروني: "يسر مانشستر يونايتد الإعلان أنه وافق، من حيث المبدأ، على الشروط مع كل من سوانسي (درجة أولى) ودانيال جيمس لانتقال الأخير إلى النادي".

We're delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC.



Further details will be revealed in due course. — Manchester United (@ManUtd) 7 июня 2019 г.

وتابع: "أتم دانيال بنجاح الفحص الطبي في مركز التدريب. سيتم الإفصاح عن المزيد من التفاصيل مع بدء فترة الانتقالات الأسبوع المقبل".

وأفادت تقارير أن يونايتد سيدفع لسوانسي 18 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار)، بما يشمل حوافز ومكافآت، للحصول على خدمات اللاعب الويلزي الدولي البالغ 21 عاما.

في المقابل أعلن سوانسي أنه من المتوقع إنجاز الصفقة رسميا يوم الثلاثاء.

وأنهى يونايتد الموسم في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسيشارك تاليا في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل، بعدما فشل في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال.

وتولى سولشاير في ديسمبر الماضي تدريب الفريق بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، على أمل تحقيق النرويجي الذي سبق له الدفاع عن ألوان يونايتد كلاعب، نتائج إيجابية في المراحل الأولى، قبل أن يتراجع أداء الفريق مع اقتراب الدوري المحلي من نهايته.

المصدر: أ ف ب