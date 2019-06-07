الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يصدر بيانا رسميا حول اتهامات الفساد لرئيسه

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بيانا رسميا اليوم، أكد فيه أن رئيسه أحمد أحمد حر طليق، بعدما أفرج عنه جهاز مكافحة الفساد والجرائم المالية في فرنسا.

وقال "الكاف" في بيانه إن رئيسه لا يواجه أي اتهامات، وهو حر طليق يزاول أعماله.

وأوقفت السلطات الفرنسية رئيس "الكاف" أحمد أحمد في باريس، بسبب الشكوى تقدم بها عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للكاف ضده، بتهمة الفساد.

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وخضع أحمد للاستجواب أمس الخميس من قبل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين "شان" 2018 التي استضافها المغرب في مطلع العام المذكور.

وفسخ الاتحاد الإفريقي حينها هذا العقد من طرف واحد، وأبرم عقدا آخر بقيمة مالية أكبر مع شركة "تاكتيكال ستيل".

المصدر: cafonline.com