 
مباشر

المشروبات الكحولية ستباع في مناطق المشجعين خلال مونديال قطر

الرياضة

المشروبات الكحولية ستباع في مناطق المشجعين خلال مونديال قطر
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lygk

تحدث رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022، حسن الذوادي، عن مسألة بيع المشروبات الكحولية خلال مونديال قطر.

وقال الذوادي خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الروسي، إن المشروبات الكحولية ستكون متوفرة في بعض مناطق المشجعين (الفان زون)، وليس في المناطق العامة.

إقرأ المزيد
الكشف عن تكلفة ملاعب مونديال قطر 2022
الكشف عن تكلفة ملاعب مونديال قطر 2022

كما أكد الذوادي سعي قطر للاستفادة من التجربة الروسية الناجحة في تنظيم كأس العالم، بعد النجاح الكبير الذي حققه مونديال روسيا 2018، والذي اعترف به "الفيفا" كأفضل وأنجح مونديال في التاريخ.

وانطلقت يوم الخميس فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سيستمر حتى السبت، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة من أكثر من 140 دولة، ويبحث المشاركون التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ولاسيما قطاع الطاقة.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..بشرى سارة لمستخدمي هواتف هواوي.. غوغل تحذر ترامب من تشديد القيود على الشركة!