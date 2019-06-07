شاهد.. تدريبات رونالدو مع منتخب بلاده قبل النهائي التاريخي لدوري الأمم الأوروبية

خاض النجم كريستيانو رونالدو وزملاؤه في منتخب البرتغال تدريباتهم الأخيرة اليوم في بورتو، استعدادا لمواجهة المنتخب الهولندي الأحد القادم في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وستكون الفرصة قائمة أمام "برازيليي أوروبا" لتعويض ما فاتهم عام 2004 حين خسروا نهائي كأس أوروبا على أرضهم ضد اليونان، وذلك من خلال الفوز بين جماهيرهم بهذه البطولة الجديدة التي استحدثها الاتحاد الأوروبي بدلا من المباريات الودية.

وقاد رونالدو بتسجيله الأهداف الثلاثة "هاتريك" منتخب بلاده للفوز على سويسرا 3-1 الأربعاء في بورتو، والصعود إلى المباراة النهائية، وتغنت به وسائل الإعلام البرتغالية التي تعول على صاروخ ماديرا لإحراز لقب البطولة.

يذكر أن البرتغال هي بطلة أمم أوروبا لكرة القدم في نسختها الأخيرة التي استضافتها فرنسا عام 2016.

المصدر: وكالات