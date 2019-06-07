 
مباشر

شاهد.. تدريبات رونالدو مع منتخب بلاده قبل النهائي التاريخي لدوري الأمم الأوروبية

الرياضة

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lygb

خاض النجم كريستيانو رونالدو وزملاؤه في منتخب البرتغال تدريباتهم الأخيرة اليوم في بورتو، استعدادا لمواجهة المنتخب الهولندي الأحد القادم في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وستكون الفرصة قائمة أمام "برازيليي أوروبا" لتعويض ما فاتهم عام 2004 حين خسروا نهائي كأس أوروبا على أرضهم ضد اليونان، وذلك من خلال الفوز بين جماهيرهم بهذه البطولة الجديدة التي استحدثها الاتحاد الأوروبي بدلا من المباريات الودية.

وقاد رونالدو بتسجيله الأهداف الثلاثة "هاتريك" منتخب بلاده للفوز على سويسرا 3-1 الأربعاء في بورتو، والصعود إلى المباراة النهائية، وتغنت به وسائل الإعلام البرتغالية التي تعول على صاروخ ماديرا لإحراز لقب البطولة.

يذكر أن البرتغال هي بطلة أمم أوروبا لكرة القدم في نسختها الأخيرة التي استضافتها فرنسا عام 2016.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..بشرى سارة لمستخدمي هواتف هواوي.. غوغل تحذر ترامب من تشديد القيود على الشركة!