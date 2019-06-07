كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني، طلب الرحيل عن النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن كوتينيو يستعد لإنهاء تجربة غير ناجحة مع برشلونة.

وأوضحت أن اللاعب البرازيلي لم يجد التغيير الخيالي في مسيرته عقب الانتقال من ليفربول إلى الدوري الإسباني، ولذلك أبلغ برشلونة برغبته في المغادرة.

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وحدد النادي الكتالوني قيمة كوتينيو بـ80 مليون إسترليني، بسبب إدراكه أن عددا قليلا من الأندية يمكنها دفع هذا المبلغ لحسم الصفقة.

يذكر أن برشلونة دفع لليفربول 105 ملايين إسترليني من أجل التعاقد مع كوتينيو، بالإضافة إلى 13 من أصل 37 مليونا إضافيات في الصفقة.

ولم يظهر كوتينيو بالمستوى المطلوب منه في صفوف "البلوغرانا"، وتتسم علاقته بالتوتر مع أغلب جماهير النادي الكتالوني.

المصدر: وكالات