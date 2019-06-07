نادال يطيح بـ فيدرر ويصعد إلى نهائي "رولان غاروس"

حجز الإسباني رافائيل نادال مقعده في نهائي "رولان غاروس" إثر فوزه على منافسه وغريمه التقليدي السويسري روجر فيدرر بثلاث مجموعات نظيفة، اليوم الجمعة.

وتمكن نادال من إنهاء اللقاء لمصلحته بواقع 6-3 و6-4 و6-2.

وسيواجه نادال في المباراة النهائية، الفائز من مباراة المصنف أول عالميا نوفاك دجوكوفيتش والنمساوي دومينيك ثيم، وذلك بحثا عن التتويج بلقبه الثاني عشر في مسيرته الإحترافية في "رولان غاروس".

وأنهى نادال بالتالي مشوار السويسري (37 عاما) العائد الى ملاعب رولان غاروس الرملية بعد غياب أربع سنوات.

المصدر: وكالات