الإفراج عن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

أفرجت النيابة العامة في مدينة مرسيليا الفرنسية، اليوم الجمعة، عن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" الملغاشي أحمد أحمد دون توجيه اتهام إليه.

وخضع أحمد للاستجواب أمس الخميس من قبل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين "شان" 2018 التي استضافها المغرب في مطلع العام المذكور. وفسح الاتحاد الإفريقي حينها هذا العقد من طرف واحد، وأبرم عقدا آخر بقيمة مالية أكبر مع شركة "تاكتيكال ستيل".

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المصدر: أ ف ب