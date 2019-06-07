شاهد.. الإعلان المثير للجدل لقميص ريال مدريد في الموسم المقبل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن القميص الأساسي الخاص بموسم 2019-2020 والذي جاء تحت عنوان "إن كنت تطلب المجد"، وأثار القميص الجديد عدة تساؤلات مثيرة بين مشجعي النادي.

وجاءت ردود فعل جماهير "الميرينغي" إيجابية بمعظمها عند تقييمهم للقميص، الذي يشبه زي الفريق الملكي في بطولات وأمجاد سابقة، فهو أقرب لتصميم قميص الفريق موسم 2011- 2012، حيث أعربت شريحة كبيرة من الجمهور عن تفاؤلها بموسم ريال مدريد المقبل مع القميص الجديد.

لكن ما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كان ظهور بعض اللاعبين ضمن الإعلان الترويجي، رغم تأكيد الصحافة لرحيلهم، أمثال غاريث بيل، ولوكاس فاسكيز.

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وظهر في الإعلان الرسمي للقميص إضافة لبيل وفاسكيز، كل من سيرخيو راموس وإيسكو وتوني كروس وكريم بنزيما، إلى جانب حارس مرمى الموسم المقبل لوكا زيدان بقميص ذهبي اللون مع خطوط سوداء.

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية قد أشارت إلى اقتراب ريال مدريد من إعلان الصفقة الرابعة بالتعاقد مع إيدين هازارد خلال الصيف الجاري بعد ضم كل من رودريغو ولوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

المصدر: تويتر