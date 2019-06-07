رئيس البرازيل واثق من براءة نيمار من تهمة الاغتصاب

دعم الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو النجم نيمار المتهم باغتصاب عارضة أزياء برازيلية، والذي يخضع للتحقيق في بلاده بعد نشره صورا فاضحة لها للدفاع عن نفسه أمام اتهاماتها له.

ورغم حساسية تهمة الاغتصاب بحق شخصية بحجم نيمار، لم يتوان الرئيس البرازيلي عن تقديم دعمه العلني للاعب قبل المباراة الودية ضد قطر 2-0، فقام بزيارته في المستشفى لاحقا، بعد خروج اللاعب مصابا من المباراة الودية وتم الإعلان عن خروجه من قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس "كوبا أمريكا" قبل انطلاقها بـ9 أيام بسبب تمزق في أربطة الكاحل.

وقال بولسونارو إن نيمار يمر بفترة صعبة، وأنه يتمنى احتضانه، وأضاف: "الشاب يمر بفترة صعبة، ولكني مؤمن ببراءته... نيمار، نحن إلى جانبك".

- Visitando @neymarjr no Hospital Home em Brasília. Desejo uma boa e rápida recuperação! pic.twitter.com/Ls34dwNZy3 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) ٦ يونيو ٢٠١٩

ونشر بولسونارو على "تويتر" صورة تجمعه بنيمار، وكتب: "أتمنى لك الشفاء العاجل والسريع"، فيما نشر اللاعب صورة لكاحله المتورم مع رسالة "بعد العاصفة يأتي الهدوء".

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وتم تداول "فيديو" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر فيه الشجار المزعوم بين مهاجم باريس سان جيرمان، والمرأة التي تقدمت بشكوى ضده تتهمه باغتصابها في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس في 15 مايو.

كما تم استدعاء نيمار إلى الشرطة الخميس للاستماع إلى إفادته على ذمة التحقيق في نشره صورا حميمة لعارضة الأزياء التي تتهمه بالاغتصاب.

المصدر: وكالات