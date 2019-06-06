هولندا تتخطى إنجلترا وتضرب موعدا مع البرتغال في النهائي

قلبت هولندا تأخرها أمام إنجلترا 0-1 فوزا 3-1، اليوم الخميس وبلغت نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجل "للطواحين الهولندية" ماتياس دي ليخت في (د.73) وكايل ووكر في (د.97 خطأ في مرمى فريقه) وكوينسي بروميس في (د.114)، بينما أحرز هدف "الأسود الثلاثة " الوحيد ماركوس راشفورد في (د.32 من ركلة جزاء).

لمن فاتته ؟



نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية || هولندا 3 : 1 انجلترا .. أهداف اللقاء كاملة HD .



pic.twitter.com/yFedYQLEOM — فيلسوف البريميرليغ (@Plelive) 6 июня 2019 г.

وتلتقي هولندا يوم الأحد في المباراة النهائية البرتغال المضيفة والفائزة أمس الأربعاء على سويسرا بالنتيجة ذاتها.

المصدر: وكالات