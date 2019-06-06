هولندا تتخطى إنجلترا وتضرب موعدا مع البرتغال في النهائي
AFP
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قلبت هولندا تأخرها أمام إنجلترا 0-1 فوزا 3-1، اليوم الخميس وبلغت نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وسجل "للطواحين الهولندية" ماتياس دي ليخت في (د.73) وكايل ووكر في (د.97 خطأ في مرمى فريقه) وكوينسي بروميس في (د.114)، بينما أحرز هدف "الأسود الثلاثة " الوحيد ماركوس راشفورد في (د.32 من ركلة جزاء).
لمن فاتته ؟— فيلسوف البريميرليغ (@Plelive) 6 июня 2019 г.
نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية || هولندا 3 : 1 انجلترا .. أهداف اللقاء كاملة HD .
pic.twitter.com/yFedYQLEOM
وتلتقي هولندا يوم الأحد في المباراة النهائية البرتغال المضيفة والفائزة أمس الأربعاء على سويسرا بالنتيجة ذاتها.
المصدر: وكالات
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