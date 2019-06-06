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شاهد.. ببغاء يغني لمحمد صلاح أغنيته الشهيرة "الملك المصري"

الرياضة

شاهد.. ببغاء يغني لمحمد صلاح أغنيته الشهيرة
youtube
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ببغاء يغني لنجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح.

ويظهر الببغاء الذي يدعى "كيلو" وهو يردد أغنية "مو صلاح" الشهيرة، والتي ترددها جماهير ليفربول خلال مباريات "الريدز".

وقالت ليندا صاحبة الببغاء، إنها مشجعة كبيرة لليفربول، مضيفة أن "كيلو" سمع أغنية "مو صلاح" وبدأ يرددها خلال أسبوع واحد، مضيفة أن "كيلو" يعرف جميع كلمات الأغنية.

المصدر: وكالات

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