خسارة مذلة "مع الشفقة" لمنتخب سوريا لكرة القدم

تلقى المنتخب السوري لكرة القدم خسارة ثقيلة أمام نظيره الإيراني "وديا"، بخمسة أهداف دون رد، اليوم الخميس، على ملعب "آزادي" في طهران.

وكانت المباراة من طرف واحد، بأداء قوي من إيران "المضيفة"، وتناوب على تسجيل خماسية أصحاب الأرض كل من مهدي طارمي ثلاثية لإيران في (د.37 و57 و77) وعلي رضا جهانبخش في (د.30)، وعلاء هيار سيد في (د.89).

وأعرب الكثير من متابعي المباراة (في المقاهي- إضافة من RT) عن دهشتهم من مستوى أداء "نسور قاسيون" واصفين الخسارة بـ "المشفقة"، لأن المنتخب الإيراني كان بإمكانه تسجيل نتيجة أكبر، بحسب رأيهم.

وقدم المنتخب السوري صورة قاتمة لوضعه الحالي في المباراة التي تأتي ضمن تحضيرات المنتخبين، لانطلاقة التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022، ونهائيات أمم آسيا 2023.

المصدر: RT