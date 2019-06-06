دجوكوفيتش يتخطى زفيريف بسهولة في رولان غاروس

تخطى الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا، الألماني ألكسندر زفيريف الخامس بسهولة 7-5 و6-2 و6-2، وبلغ نصف نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية.

وأصبح دجوكوفيتش على بعد فوزين من إحراز لقبه الرابع تواليا في البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.

ويلتقي دجوكوفيتش الذي بلغ المربع الأخير في رولان غاروس للمرة التاسعة في مسيرته والأولى منذ 2016، النمساوي دومينيك تييم الرابع والفائز على الروسي كارين خاتشانوف العاشر 6-2 و6-4 و6-2.

ويجمع نصف النهائي الثاني، حامل اللقب الإسباني رافايل نادال (الثاني)، والسويسري روجر فيدرر (الثالث).

المصدر: أ ف ب