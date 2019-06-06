دجوكوفيتش يتخطى زفيريف بسهولة في رولان غاروس
تخطى الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا، الألماني ألكسندر زفيريف الخامس بسهولة 7-5 و6-2 و6-2، وبلغ نصف نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية.
وأصبح دجوكوفيتش على بعد فوزين من إحراز لقبه الرابع تواليا في البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.
🇷🇸 @DjokerNole is through to the @rolandgarros semi-finals without dropping a set. 💯@rolandgarros | #RG19pic.twitter.com/cr5nqzyfbJ— ATP Tour (@ATP_Tour) 6 июня 2019 г.
ويلتقي دجوكوفيتش الذي بلغ المربع الأخير في رولان غاروس للمرة التاسعة في مسيرته والأولى منذ 2016، النمساوي دومينيك تييم الرابع والفائز على الروسي كارين خاتشانوف العاشر 6-2 و6-4 و6-2.
ويجمع نصف النهائي الثاني، حامل اللقب الإسباني رافايل نادال (الثاني)، والسويسري روجر فيدرر (الثالث).
المصدر: أ ف ب