"قائد" ميلان يعلن رحيله رسميا عن النادي برسالة مؤثرة (فيديو)

أعلن الدولي الإيطالي السابق ريكاردو مونتيليفو لاعب وسط ميلان عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" رحيله عن النادي اللومباردي بعد مسيرة طويلة مع "الروسونيري".

وعبر اللاعب البالغ 34 عاما عن حزنه من الطريقة التي يودع فيها النادي، حيث أوضح أنه في السنوات الـ7 التي قضاها في ميلان (منها 4 سنوات حمل فيها شارة القائد ) قدم أفضل ما يستطيع، ولم يعترض أبدا على سحب شارة القيادة منه وإبعاده عن المشاركة في المباريات، كما أبدى حزنه بعدم منحه الفرصة لتوديع الجماهير في ملعب سان سيرو.

وجاء ريكاردو إلى ميلان قادما من فيورنتينا عام 2012 مقابل 5 ملايين يورو فقط.

ولم يحدد مونتيليفو إن كان سيعتزل كرمة القدم نهائيا، أو سيرحل عن الدوري الإيطالي إلى وجهة جديدة.

المصدر: وكالات