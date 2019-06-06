إصابة نيمار تفسح المجال أمام موهبة ريال مدريد مع "السيليساو"

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور موهبة ريال مدريد الإسباني قد يستدعى للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2019 بعد إصابة النجم نيمار.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم صباح اليوم الخميس غياب نيمار نجم باريس سان جيرمان عن بطولة كوبا أمريكا بعد إصابته الخطيرة في أربطة الكاحل الأيمن خلال مباراة ودية أمام منتخب قطر أمس الأربعاء.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن المرشح الأول ليكون بديلا لنيمار هو فينيسيوس البالغ من العمر 18 عاما، ويتوقع أن يستدعيه المدرب تيتي خلال الساعات القادمة، وستكون المرة الأولى له مع منتخب السيليساو في حال تم الأمر.

وأصيب فينيسيوس مع فريقه ريال مدريد خلال مواجهة أياكس في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

🇧🇷 Vinicius puede ser el recambio de Neymar en Brasilhttps://t.co/LUMmzddF0npic.twitter.com/kmOEiXyuZB — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 6, 2019

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وستكون إصابة مهاجم باريس سان جيرمان فائدة لمسيرة فينيسيوس الكروية، حيث يتشابه اللاعبان في أسلوب اللعب، ويشغلان المركز ذاته.

وأوضح الاتحاد البرازيلي أنه سيجتمع، اليوم الخميس، للإعلان عن اختيار بديل لنيمار في تشكيلة البطولة، التي تنطلق يوم 14 من الشهر الجاري.

وخاض فينيسيوس 31 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات خلال الموسم الماضي، وسجل ثلاثة أهداف فقط، إلا أنه صنع 13 هدفا، وتصدر قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في ريال.

المصدر: mundodeportivo.com