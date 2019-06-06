فقدت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة لقبها في بطولة "رولان غاروس" الفرنسية، بخسارتها اليوم الخميس في ربع النهائي أمام الأمريكية الناشئة أماندا أنيسيموفا 2-6 و4-6.

وعلى ملعب فيليب شاترييه الرئيسي، بلغت أنيسيموفا (17 عاما) نصف نهائي إحدى بطولات "الغراند سلام" للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، لتلاقي الأسترالية آشلي بارتي الثامنة التي تغلبت على المصنفة 14 الأمريكية ماديسون كيز 6-3 و7-5 على ملعب سوزان لنغلن.

وكانت المباراتان مقررتين الأربعاء لكن الأمطار الغزيرة أجلت جميع مباريات الأمس إلى اليوم، وسيلعب لاحقا ضمن ربع نهائي منافسات الرجال الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول مع الألماني ألكسندر زفيريف الخامس، والنمساوي دومينيك تييم الرابع مع الروسي كارين خاتشانوف العاشر.

المصدر: أ ف ب