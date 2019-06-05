أول تعليق تونسي بعد قرار "الكاف" إعادة إياب نهائي أبطال إفريقيا

قال نائب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم واصف جليل الأربعاء إن إعادة مباراة الترجي والوداد البيضاوي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون قرارا "جائرا وظالما".

وخلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، تقرر إعادة المباراة التي توقفت بعد احتجاج الوداد البيضاوي على تعطل تقنية الفيديو، وتم تحديد موعدها بعد نهائيات بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وستبقى نتيجة الذهاب (1-1) في المغرب معتمدة خلال المباراة المعادة التي ستلعب على أرض محايدة ودون جمهور.

وقررت اللجنة التنفيذية إلزام الترجي الرياضي بإعادة رمز (كأس) البطولة والميداليات إلى الكاف.

وقال جليل لوسائل إعلام تونسية: "تفاجأنا بالقرار ونعتبره جائرا وظالما وسنطعن فيه لأنه ليس مبنيا على أساس قانوني".

وأضاف: "لا أجد ما أقوله.. درسنا الملف من جوانبه القانونية وطلبنا من اللجنة أن تمدنا بالأشياء التي أخطأ فيها الترجي لمعاقبته.. أنا مستغرب".

وتابع: "الكل يعلم لماذا توقفت المباراة؟ ومن كان السبب في إيقافها؟ الوداد البيضاوي طبعا".

وأكد نائب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم أنه سيلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية للدفاع عن حقوق الترجي.

المصدر: وكالات