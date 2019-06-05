نفت محامية عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا الأربعاء في حديث لوكالة فرانس برس، أن تكون موكلتها قد أسقطت شكوى الاغتصاب بحق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وجاء نفي المحامية لاريسا دروهوبيتشر ردا على ما ذكرته في وقت سابق وكالة "بلومبرغ" عن إسقاط الشكوى بحق نجم ريال مدريد الإسباني السابق، دون تحديد ما إذا كان طرفان توصلا لاتفاق مالي.

وأشار تقرير "بلومبرغ" إلى أنه تم تقديم إخطار بالتخلي الطوعي عن الشكوى الشهر الماضي في محكمة ولاية نيفادا في لاس فيغاس.

ولم تذكر ما إذا كانت عارضة الأزياء السابقة قد توصلت إلى اتفاق بالتراضي مع رونالدو للتخلي عن ملاحقة أفضل لاعب في العالم 5 مرات في الشكوى المقدمة في لاس فيغاس والتي تتهمه فيها باغتصابها في 13 يونيو 2009 داخل غرفتها في الفندق، وأنه مارس عليها ضغوطا لتوقيع اتفاق مالي تلتزم بموجبه الصمت بشأن ما حصل.

لكن محامية مايورغا نفت لوكالة فرانس برس هذه المعلومات بالقول "لم يتم إسقاط التهم"، لكنها أوضحت "لقد سحبنا الشكوى على مستوى الولاية (نيفادا) لأننا قدمنا شكوى مماثلة أمام المحكمة الفدرالية".

وأضافت: "قمنا بتغيير الاختصاص القضائي فقط، لكن التهم لا تزال قائمة".

ونفى رونالدو (34 عاما) هذه الاتهامات بشدة.

وصرحت مايورغا العام الماضي أنها رغم توصلها إلى تسوية مالية مع رونالدو، شعرت بعد فترة قصيرة من عملية الاغتصاب المزعومة، بصدمة عاطفية لم تسمح لها بالمشاركة في عملية الوساطة.

وبعد الاتهامات المتجددة، أعادت شرطة لاس فيغاس فتح تحقيق.

المصدر: أ ف ب