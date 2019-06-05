إلغاء جميع مباريات اليوم الأربعاء في رولان غاروس

قرر منظمو بطولة رولان غاروس الفرنسية ثانية البطولات الأربع الكبرى لـ "التنس"، إلغاء جميع المباريات المقررة الأربعاء في الدور ربع النهائي بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على باريس.

وأخرت الأمطار انطلاق المباريات لساعات، وكان متوقعا أن تستمر بالهطول طيلة هذا اليوم.

وتجمع مباريات الأربعاء الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا مع الألماني ألكسندر زفيريف الخامس، وحاملة اللقب الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة مع الأمريكية الشابة أماندا أنيسيموفا (17 عاما) على ملعب فيليب شاترييه.

وتلعب الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 14 مع الأسترالية أشلي بارتي الثامنة، فيما يلتقي النمساوي دومينيك تييم، المصنف رابعا، مع الروسي كارن خاتشانوف، 11 عالميا، على ملعب سوزان لنغلن.

وإضافة إلى تأجيل المباريات مبدئيا إلى الخميس، سيعيد الاتحاد الفرنسي للعبة، منظم البطولة، ثمن البطاقات كاملة إلى المتفرجين بمقتضى القانون الذي ينص على حق هؤلاء بمشاهدة المنافسات لمدة ساعتين على الأقل خلال يوم واحد.

المصدر: أ ف ب