شاهد.. لاعبو الوداد يحتفلون بلقب الدوري المغربي بالسخرية من تقنية الـ "VAR"

احتفل لاعبو الوداد البيضاوي المغربي بطريقة مبتكرة، بعد إحراز أحد الأهداف خلال المباراة التي فازوا بها أمس على أولمبيك خريبكة 4-1، ليضمنوا التتويج باللقب قبل جولة من نهاية الدوري.

وشهدت المباراة لقطة طريفة تمثلت باحتفال لاعبي الوداد بالهدف الثالث بطريقة مبتكرة، حيث ركض اللاعبون إلى خط التماس ووقفوا جنبا إلى جنب وأشاروا بشكل متزامن لتقنية الـ"VAR"، في إشارة منهم للتقنية التي كانت غائبة في مباراتهم أمام الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي.

واحتفل الوداد أمام أكثر من 50 ألف مشجع في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بلقبه الثالث في آخر خمس سنوات، والـ 20 في تاريخه.

ليس جمهور السيتي ولا مان يونايتد ولا يوفي ولا ليفربول ولا بايرن

إنه جمهور #الوداد ياسادة ❤❤❤❤#winners2005pic.twitter.com/ztSXPnaA7Q — Moulay El Ouafi (@ouafi_moulay) June 5, 2019

وشهدت مباراة الترجي والوداد، سلسلة أحداث طرحت العديد من علامات الاستفهام، إذ توقفت بعد نحو ساعة على انطلاقها بسبب إلغاء هدف للوداد بداعي التسلل، الذي سجله وليد الكرتي في الدقيقة 58، وعادل به النتيجة بعدما سجل الترجي هدفا في الشوط الأول.

واحتج لاعبو الوداد على إلغاء هدفهم وأصروا على الاستعانة بتقنية الـ"VAR"، للتأكد من تسلل الكرتي، الذي أظهرت الإعادة التلفزيونية أنه لم يكن متسللا، لكن الحكم الغامبي باكاري غاساما، الذي أدار اللقاء، رفض الانصياع لطلب اللاعبين المغاربة.

واستمر الشد والجذب بين الحكم من جهة، ولاعبي ومسؤولي الوداد من جهة أخرى قرابة 90 دقيقة، ليطلق بعدها غاساما صافرته معلنا انتهاء المباراة بفوز الترجي، باعتبار الوداد منسحبا، وهو ما ينفيه مسؤولو الفريق المغربي جملة وتفصيلا.

المصدر: وكالات