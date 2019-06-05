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وفاة رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم

الرياضة

وفاة رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم
Reuters
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أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم اليوم الأربعاء، وفاة لينارت يوهانسون رئيس الاتحاد الأوروبي السابق عن عمر ناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض.

وشغل السويدي يوهانسون منصب رئيس الاتحاد الأوروبي في الفترة بين عامي 1990 و2007، ولعب دورا بارزا في وضع النظام الحالي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما تنافس بقوة مع السويسري جوزيف بلاتر على رئاسة الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" عام 1998 لكنه خسر في التصويت.

وذكر الاتحاد السويدي في بيان: "الكرة السويدية في حداد".

من جهته قدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعازيه لأصدقاء الراحل وعائلته، وأعلن أن جميع المباريات في أوروبا هذا الأسبوع ستبدأ بدقيقة صمت تكريما ليوهانسون، بما فيها مباريات دوري الأمم الأوروبية.

المصدر: رويترز+ uefa.com

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