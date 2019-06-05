تعرف على الرياضية الأكثر إثارة في العالم (فيديو وصور)

أجمعت العديد من التقارير الإعلامية على أن العداءة الألمانية الشابة أليسا شميدت ذات الـ20 ربيعا، هي من أكثر اللاعبات إثارة في عالم الرياضة.

واختار موقع "Busted Coverage" الشهير شميدت كأكثر الرياضيات إثارة للعام الثاني على التوالي.

وحصلت العداءة الألمانية الحسناء المتخصصة بسباق الـ400 متر في ألعاب القوى، على عقد رعاية من شركة "بوما" المتخصصة في إنتاج الألبسة والمعدات الرياضية في سن مبكرة، رغم أن الرياضيين عادة ينتظرون عدة سنوات قبل أن يحصلوا على عقد رعاية مناسب من إحدى الشركات الكبرى، بعد أن يتمكنوا من إثبات قدراتهم وإظهار نجاح ومستقبل واعد بالإنجازات.

وقالت شميدت، التي يتابعها أكثر من 350 ألف شخص على صفحتها الرسمية في "إنستغرام"، إن جمالها ساعدها في الشهرة ومنحها فرصة للعمل كعارضة أزياء ونجمة إعلانات، ولكنها تفضل رغم ذلك أن يعجب بها الناس لمهاراتها في رياضة أم الألعاب.

وتطمح شميدت للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020، علما أنها حققت عدة ميداليات في المسابقات الكبرى أهمها فضية بطولة أوروبا.

المصدر: sport-express.ru