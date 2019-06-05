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غرناطة يعود إلى الليغا بعد تعادل ثمين مع مايوركا

الرياضة

غرناطة يعود إلى الليغا بعد تعادل ثمين مع مايوركا
GranadaCdeF/twitter
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صعد غرناطة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع مستضيفه ريال مايوركا، أمس الثلاثاء، ليضمن التأهل قبل جولة واحدة من نهاية الدوري.

وبهذه النتيجة يحتل غرناطة المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الثانية، متقدما بخمس نقاط على ملقة صاحب المركز الثالث الذي هزم الباسيتي 2-1.

ويملك غرناطة 76 نقطة، وهي حصيلة لا يمكن أن يصل إليها ملقة أو الباسيتي صاحب المركز الرابع ولكل منهما 71 نقطة وسيشاركان في ملحق الصعود لليغا.

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ولدى أوساسونا المتصدر، الذي ضمن الصعود للدرجة الأولى في وقت سابق، 84 نقطة عقب فوزه 3-2 خارج ملعبه على قرطبة الأسبوع الماضي.

ويتأهل أول فريقين في دوري الدرجة الثانية الإسباني تلقائيا إلى الدرجة الأولى، فيما تخوض الفرق الأربعة التالية في الترتيب ملحق الصعود من أجل بطاقة التأهل الثالثة.

المصدر: رويترز

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