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أمريكا وكوريا الجنوبية إلى ربع نهائي مونديال الشباب

الرياضة

أمريكا وكوريا الجنوبية إلى ربع نهائي مونديال الشباب
Globallookpress
مباراة المنتخب الأمريكي والمنتخب الفرنسي
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صعد المنتخب الأمريكي إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) بعدما تغلب على نظيره الفرنسي 3-2 اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الستة عشر.

وشهد هذا الدور أيضا فوز المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره الياباني 1-0.

افتتح المنتخب الأمريكي التسجيل بهدف للاعب سيبستيان سوتو في (د.25) ثم أدرك المنتخب الفرنسي التعادل عن طريق أمين غويري في (د.41).

وفي الشوط الثاني، سجل نبيل عليوي هدف التقدم 2-1 لفرنسا في (د.55) لكن المنتخب الأمريكي حسم المباراة وبطاقة التأهل بهدفين سجلهما سوتو وغوستن ريتكس في (د.74 و83).

وفي المباراة الثانية، حسم المنتخب الكوري الجنوبي مباراته أمام اليابان بهدف وحيد سجله أوه سيهون في (د.84)، ليهدي منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

المصدر: وكالات

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