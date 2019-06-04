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نادال وفيدرر وجها لوجه في نصف نهائي رولان غاروس

الرياضة

نادال وفيدرر وجها لوجه في نصف نهائي رولان غاروس
AFP
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بلغ الإسباني رافائيل نادال المصنف ثانيا وحامل اللقب الدور نصف النهائي لبطولة رولان غاروس الفرنسية، للمرة الثانية عشرة في مسيرته وسيواجه غريمه السويسري روجر فيدرر الثالث.

ولم يجد نادال أي صعوبة تذكر في بلوغ المربع الذهبي بفوزه السهل على الياباني كي نيشيكوري السابع 6-1 و6-1 و6-3، فيما خاض فيدرر مباراة صعبة جدا ضد مواطنه ستانيسلاس فافرينكا حسمها في نهاية المطاف، بعد توقف بسبب عاصفة رعدية بواقع 7-6 (7-4) و4-6 و7-6 (7-5) و6-4، ليبلغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2012.

وبعد أن غاب عن البطولة الفرنسية منذ 2015 حين خرج من ربع النهائي على يد فافرينكا بالذات، يأمل فيدرر أن ينال لقبه الثاني في رولان غاروس (الأول كان عام 2009)، لكنه يصطدم بطموح المتخصص نادال الساعي إلى لقبه الثالث تواليا في البطولة وتعزيز رقمه القياسي فيها (11 لقبا حتى الآن).

وسيكون على فيدرر تقديم أداء استثنائي إذا ما أراد أن يلحق بنادال هزيمته الثالثة فقط في رولان غاروس التي حقق فيها الثلاثاء انتصاره الـ91 (خسر عامي 2009 أمام السويدي روبن سودرلينغ و2015 ضد الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بينما انسحب عام 2016 قبل مباراة الدور الثالث بسبب الإصابة).

المصدر: أ ف ب

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