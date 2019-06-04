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شاهد.. حارسة مرمى تحمل "على ذراعيها" زميلتها المصابة إلى خارج الملعب

الرياضة

شاهد.. حارسة مرمى تحمل
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شهدت مباراة تسيسكا موسكو وتوربيدو ضمن الجولة التاسعة من الدوري الروسي للسيدات لكرة القدم لقطة طريفة ونادرة.

شاهد.. حارسة مرمى تحمل
youtube

وفي الوقت بدل الضائع من عمر المباراة تعرضت كسينيا كوفالينكو لاعبة تسيسكا لإصابة منعتها من استكمال المباراة، فقام حكم الساحة بطلب النقالة لنقلها إلى خارج الملعب، ولكن إلفيرا تودوا زميلة كوفالينكو وقائدة الفريق أخذت الأمور على عاتقها، وحملت زميلتها المصابة على ذراعيها لخارج الملعب لتلقي الإسعافات الأولية.

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وانتهت المباراة بفوز تسيسكا برباعية نظيفة.

ويتصدر تسيسكا الدوري الروسي للسيدات بـ25 نقطة، ويأتي في الوصافة لوكوموتيف صاحب الـ22 نقطة.

المصدر: eurosport.ru

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