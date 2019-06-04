شهدت مباراة تسيسكا موسكو وتوربيدو ضمن الجولة التاسعة من الدوري الروسي للسيدات لكرة القدم لقطة طريفة ونادرة.

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وفي الوقت بدل الضائع من عمر المباراة تعرضت كسينيا كوفالينكو لاعبة تسيسكا لإصابة منعتها من استكمال المباراة، فقام حكم الساحة بطلب النقالة لنقلها إلى خارج الملعب، ولكن إلفيرا تودوا زميلة كوفالينكو وقائدة الفريق أخذت الأمور على عاتقها، وحملت زميلتها المصابة على ذراعيها لخارج الملعب لتلقي الإسعافات الأولية.

Вот это поддержка! ⚡

Защитник @WomenRussia Ксения Коваленко получила болезненный ушиб, и вратарь Эльвира Тодуа помогла ей покинуть поле 😊🔥 pic.twitter.com/JxDWw8Buq5 — Сборная России (@TeamRussia) June 2, 2019

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وانتهت المباراة بفوز تسيسكا برباعية نظيفة.

ويتصدر تسيسكا الدوري الروسي للسيدات بـ25 نقطة، ويأتي في الوصافة لوكوموتيف صاحب الـ22 نقطة.

المصدر: eurosport.ru