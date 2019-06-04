البريطانية كونتا تبلغ نصف نهائي فرنسا المفتوحة

تأهلت جوهانا كونتا إلى نصف نهائي بطولة رولان غاروس اليوم الثلاثاء بعدما سحقت الأمريكية سلون ستيفنز بمجموعتين نظيفتين، لتصبح أول لاعبة بريطانية تبلغ المربع الذهبي في باريس منذ 1983.

وأنهت البريطانية كونتا اللقاء لمصلحتها بواقع 6-1 و6-4 في مباراة استغرقت ساعة واحدة.

وستلتقي كونتا (28 عاما)، التي لم تفز في أي مباراة في فرنسا قبل نسخة هذا العام، مع بترا مارتيتش أو ماركيتا فوندروسوفا من أجل مقعد في المباراة النهائية.

وكانت سو باركر آخر لاعبة بريطانية بلغت النهائي في باريس وأحرزت اللقب في 1976.

المصدر: رويترز