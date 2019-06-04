أرجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قراره بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لما بعد استكمال اجتماعه الطارئ مساء اليوم.

وسيستكمل الاجتماع مساء اليوم عقب حضور الفعاليات الخاصة باجتماع الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) في باريس.

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وانطلقت فعاليات الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية بالـ"كاف" اليوم في العاصمة الفرنسية، لمناقشة الأحداث الدراماتيكية أثناء مباراة الترجي والوداد يوم الجمعة الماضي في إياب نهائي دوري الأبطال.

وعقد الاجتماع ظهر اليوم، فيما تجمع عدد كبير من جماهير الفريقين أمام مقر عقد الاجتماع قبل رفع الجلسة وتأجيل القرار لما بعد استكمال الاجتماع مساء اليوم.

وستبت لجنة الطوارئ، اليوم، في مصير المباراة وتحسم هذه القضية، التي أدخلت الكرة الإفريقية في نفق مظلم وصارت موضوع سخرية في الصحف العالمية.

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وشهدت مباراة الترجي والوداد، سلسلة أحداث طرحت العديد من علامات الاستفهام، إذ توقفت بعد نحو ساعة على انطلاقها بعد إلغاء هدف للوداد بداعي التسلل، سجله وليد الكرتي في الدقيقة 58، عادل به النتيجة التي كان الترجي متقدما بموجبها في الشوط الأول (1-0).

واحتج لاعبو الوداد على إلغاء هدفهم وأصروا على الاستعانة بتقنية "الفار"، للتأكد من تسلل الكرتي، الذي أظهرت الإعادة التلفزيونية أنه لم يكن متسللا، لكن الحكم الغامبي باكاري غاساما، الذي أدار اللقاء، رفض الانصياع لطلب اللاعبين المغاربة.

واستمر الشد والجذب بين الحكم من جهة، ولاعبي ومسؤولي الوداد من جهة أخرى قرابة 90 دقيقة، ليطلق بعدها غاساما صافرته معلنا انتهاء المباراة بفوز الترجي، باعتبار الوداد منسحبا، وهو ما ينفيه مسؤولو الفريق المغربي جملة وتفصيلا.

المصدر: وكالات