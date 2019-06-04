نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية فيديو للاعب المصري نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، رصدت فيه رد فعل عفوي منه على مذيعة ظن أنها ترغب في تقبيله.

Salah thought she was about to kiss him. 😂 pic.twitter.com/og3b82FXv0 — Sport Girls (@Sport__WAGs) 4 июня 2019 г.

ويظهر في الفيديو صلاح وهو يتحدث عن فوز ليفربول في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، يوم السبت الماضي، على توتنهام بنتيجة 2-0، حيث اقتربت منه المذيعة لتسأله ولكنه ابتعد عنها معتقدا أنها تريد تقبيله.

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن ما قام به صلاح رد فعل عفوي، إذ تحدث أشياء غريبة أمام الكاميرات وهو ما أراد تجنبه.

المصدر: ميرور + تويتر