رونالدو يقود البرتغال ضد سويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

عاد النجم كريستيانو رونالدو لصفوف المنتخب البرتغالي الذي سيواجه نظيره السويسري غدا في نصف نهائي النسخة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم على أرضه.

وبلغ المنتخب البرتغالي المربع الذهبي للبطولة من دون رونالدو، إذ فضل هدافه التاريخي البالغ 34 عاما الابتعاد لست مباريات والتركيز على حياته الجديدة مع يوفنتوس للتأقلم، بعد الانتقال إليه بنحو 100 مليون يورو من ريال مدريد.

ولعب رونالدو بقميص البرتغال بعد مونديال روسيا 2018، مباراتين فقط ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

لكن عودته لم تتوج بالنجاح مع فريق المدرب فرناندو سانتوس، إذ تعادلت البرتغال على أرضها ضد أوكرانيا وصربيا، وخرج رونالدو في المباراة الثانية وهو يعرج قبل 30 دقيقة من نهايتها.

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🇵🇹🆚🇨🇭

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📅 05/06 às 19h45

🏟️ Estádio do Dragão pic.twitter.com/YrvqYsHxEr — Portugal (@selecaoportugal) June 2, 2019

وهذه البطولة العاشرة التي يخوضها رونالدو مع البرتغال منذ كأس أوروبا 2004، ويعود هدفه الأخير مع منتخب بلاده إلى مباراة المغرب (1-0) في مونديال روسيا 2018، وحمل الرقم 85 دوليا في 156 مباراة.

وكي يتربع رونالدو على عرش الهدافين الدوليين، لا يزال الطريق طويلا أمامه لتحطيم رقم الإيراني علي دائي (109 أهداف). هدف جديد قد يحاول عاشق الأرقام القياسية الوصول إليه، خصوصا إذا أراد الانفراد بعدد الكرات الذهبية لأفضل لاعب في العالم والتي يعادل فيها غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني (5).

وخلال فترة غياب رونالدو عن المنتخب، أصبح برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، نقطة الارتكاز والإبداع في الوسط الهجومي. وقد يجلب سيتي برتغاليا جديدا إلى صفوفه في ظل تكهنات حول استقدام جواو فيليكس.

ويستعد ابن الـ19 عاما لخوض باكورة مبارياته الدولية غدا الأربعاء ضد سويسرا في بورتو بعد موسم جميل مع بنفيكا البرتغالي.

وسجل فيليكس مع بنفيكا 20 هدفا في جميع المسابقات، بينها ثلاثية في ربع نهائي الدوري الأوروبي ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني، فيما يتخوف بنفيكا من تفعيل بند رحيله البالغ 120 مليون يورو.

وفي حال إتمام الصفقة فإن فيليكس سيصبح أغلى برتغالي في التاريخ، متقدما على رونالدو بالذات.

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في المقابل، لا يملك المنتخب السويسري القوة ذاتها، برغم أن نجمه شيردان شاكيري سيأتي إلى بورتو متوجا بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي.

لكن رجال المدرب فلاديمير بتكوفيتش أظهروا أن بمقدورهم تحقيق المفاجآت للوصول إلى هذه المرحلة.

وكانت سويسرا بحاجة للفوز على بلجيكا، المصنفة أولى عالميا، بفارق هدفين لضمان صدارة مجموعتها، ورغم تأخرها بهدفين مبكرين، فقد قلبت الطاولة وسجلت خماسية تاريخية.

وستقام بعد غد الخميس مباراة نصف النهائي الثانية وستجمع بين منتخبي هولندا وإنجلترا، على أن يقام النهائي في الـ9 من يونيو الجاري.

المصدر: أ ف ب