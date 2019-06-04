مورينيو يتحدث لـRT عن نهائي دوري الأبطال ويمتدح قرار الفرعون صلاح

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلال الحلقة السابعة والأخيرة من برنامج "خط التماس" على قناة RT ، عن المباراة النهائية لدوري الأبطال، التي انتهت بفوز ليفربول على توتنهام 2-0.

وقال مورينيو خلال اللقاء، إن فريق ليفربول حقق الأهم بفوزه بالمباراة النهائية والتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه، رغم عدم تقديم "الريدز" المستوى الذي ظهر فيه مؤخرا من حيث الأداء ونسبة امتلاك الكرة.

وامتدح المدرب البرتغالي مورينيو الملقب بالداهية، امتدح مدرب ليفربول يورغن كلوب، وقال: "عندما يخسر الفريق في نهائي الأبطال، ويعود للفوز بنهائي العام التالي، فهذا إنجاز لا يمكن أن يحققه إلا مدرب قدير وفريد من نوعه مثل كلوب".

وعن ركلة الجزاء التي سجلها صلاح مبكرا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قال مورينيو: "إن صلاح اتخذ قرارا صحيحا، رغم توتره وإدراكه بأنه ليس مثاليا في تنفيذ ركلات الجزاء، وليس هادئا كفاية لمراقبة حارس المرمى وانتظار حركته واختيار الزاوية المناسبة، قام بتسديد الكرة بشكل سريع وقوي إلى المنطقة التي حددها سابقا قبل التنفيذ، ولو انتظر ليرى ردة فعل الحارس لكان صدها حارس توتنهام".

وعن مشاركة، هاري كين، نجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي، في النهائي بعد عودته من الإصابة، قال مورينيو: "أجل، لم يقدم كين 50% من مستواه المعهود، ولكن لو لم يلعب وخسر توتنهام بذات النتيجة، لقال الجميع كان يجب على المدرب إشراكه حتى لو لعب برجل واحدة".

وأضاف المدرب البرتغالي: " أعتذر عن الكلمات، ولكن نحن (المدربون) حمير كرة القدم، يستطيع الجميع انتقادنا مهما فعلنا".

وعن التشكيلة المثالية في دوري أبطال أوروبا اختار مورينيو تشكيلته من الفرق الأربعة التي وصلت لنصف نهائي البطولة القارية:

- في حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)

- في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد + فيرجيل فان ديك+ أندريو روبيرتسون (ليفربول)، ماتيس دي ليخت (أياكس).

- في خط الوسط: دوني فان دي بيك+ فرينكي دي يونغ (أياكس)، كريستيان إيريكسون (توتنهام).

- في خط الهجوم: محمد صلاح+ ساديو ماني (ليفربول)، ليونيل ميسي (برشلونة).

المصدر: RT