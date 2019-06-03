الروسي خاتشانوف إلى ربع نهائي رولان غاروس
AFP
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تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى ربع نهائي بطولة رولان غاروس إثر فوزه على الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الثامن بثلاث مجموعات لواحدة.
وأنهى خاتشانوف (المصنف العاشر) اللقاء لمصلحته بنتيجة 7-5 و6-3 و3-6 و6-3.
🇷🇺 @karenkhachanov scores his first victory over Juan Martin del Potro.— ATP Tour (@ATP_Tour) 3 июня 2019 г.
🎥: @Eurosport_UK | #RG19pic.twitter.com/r18Zu75lsl
No doubt that @karenkhachanov picked up a bunch of new fans today!— ATP Tour (@ATP_Tour) 3 июня 2019 г.
🎥: @rolandgarros | #RG19pic.twitter.com/g3cvYIh90w
ويلتقي خاتشانوف في الدور المقبل مع النمساوي تييم الذي أقصى الفرنسي غايل مونفيس بنتيجة 6-4 و6-4 و6-2.
المصدر: وكالات
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