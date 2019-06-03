الروسي خاتشانوف إلى ربع نهائي رولان غاروس

تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى ربع نهائي بطولة رولان غاروس إثر فوزه على الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الثامن بثلاث مجموعات لواحدة.

وأنهى خاتشانوف (المصنف العاشر) اللقاء لمصلحته بنتيجة 7-5 و6-3 و3-6 و6-3.

ويلتقي خاتشانوف في الدور المقبل مع النمساوي تييم الذي أقصى الفرنسي غايل مونفيس بنتيجة 6-4 و6-4 و6-2.

المصدر: وكالات





