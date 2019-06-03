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الروسي خاتشانوف إلى ربع نهائي رولان غاروس

الرياضة

الروسي خاتشانوف إلى ربع نهائي رولان غاروس
AFP
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تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى ربع نهائي بطولة رولان غاروس إثر فوزه على الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الثامن بثلاث مجموعات لواحدة.

وأنهى خاتشانوف (المصنف العاشر) اللقاء لمصلحته بنتيجة 7-5 و6-3 و3-6 و6-3.

ويلتقي خاتشانوف في الدور المقبل مع النمساوي تييم الذي أقصى الفرنسي غايل مونفيس بنتيجة 6-4 و6-4 و6-2.

المصدر: وكالات



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