برشلونة يكشف النقاب عن قميص الموسم الجديد (صور)
Reuters
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كشف نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين، عن قميصه الجديد الذي سيخوض به غمار منافسات موسم 2019-2020.
ويأتي القميص بتصميم قريب من قميص المنتخب الكرواتي الشهير.
والتقط نجوم "البلوغرانا" صورا بالقميص الجديد، وعلى رأسهم قائد الفريق ليونيل ميسي والمدافع جيرارد بيكيه.
😍 Our captains. Our new kit 🔵🔴#Messi@5sergiob@3gerardpique@SergiRoberto10pic.twitter.com/bU725DsKQO— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2019
📍 Barcelona— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2019
For the people that move the city forward
Talent takes different shapes pic.twitter.com/3CoyAQifV3
المصدر: twitter@FCBarcelona
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