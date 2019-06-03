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برشلونة يكشف النقاب عن قميص الموسم الجديد (صور)

الرياضة

برشلونة يكشف النقاب عن قميص الموسم الجديد (صور)
Reuters
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كشف نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين، عن قميصه الجديد الذي سيخوض به غمار منافسات موسم 2019-2020.

ويأتي القميص بتصميم قريب من قميص المنتخب الكرواتي الشهير.

والتقط نجوم "البلوغرانا" صورا بالقميص الجديد، وعلى رأسهم قائد الفريق ليونيل ميسي والمدافع جيرارد بيكيه.

المصدر: twitter@FCBarcelona

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