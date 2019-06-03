برشلونة يكشف النقاب عن قميص الموسم الجديد (صور)

كشف نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين، عن قميصه الجديد الذي سيخوض به غمار منافسات موسم 2019-2020.

ويأتي القميص بتصميم قريب من قميص المنتخب الكرواتي الشهير.

والتقط نجوم "البلوغرانا" صورا بالقميص الجديد، وعلى رأسهم قائد الفريق ليونيل ميسي والمدافع جيرارد بيكيه.

📍 Barcelona

For the people that move the city forward

Talent takes different shapes pic.twitter.com/3CoyAQifV3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2019

المصدر: twitter@FCBarcelona