شاهد.. عداءة متحولة جنسيا تحرز ذهبية عجزت عن إحرازها عندما كانت رجلا!

فازت العداءة المتحولة جنسيا، سيس تيلفير، بالمركز الأول في سباق 400 م حواجز للسيدات في بطولة الرابطة الوطنية الأمريكية للجامعات بعد أن فشلت سابقا مع الرجال قبل إجرائها عملية التحول.

وقبل يناير 2018 كانت تيليفر تشارك كذكر في مسابقات الرجال، ولم تحرز حينذاك أي نتيجة إيجابية.

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وأثار انتصار تيلفير جدلا واسعا، حيث يعتقد الكثيرون أن الرياضيين المتحولين جنسيا الذين ينافسون في رياضات النساء يتمتعون بميزة غير عادلة.

In just its 7th year of existence, the @FPURavensXCTF has its first national champion. Senior CeCe Telfer took control of the 400-meter hurdles on Sat. PM and went on to post victory w/ a personal best time of 57.53. Read more here; https://t.co/vCukMSb7vSpic.twitter.com/gE3v7HQ3Ml — Franklin Pierce (@FPUniversity) May 26, 2019

المصدر: dailymail.co.uk