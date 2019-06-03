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شاهد.. عداءة متحولة جنسيا تحرز ذهبية عجزت عن إحرازها عندما كانت رجلا!

الرياضة

شاهد.. عداءة متحولة جنسيا تحرز ذهبية عجزت عن إحرازها عندما كانت رجلا!
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فازت العداءة المتحولة جنسيا، سيس تيلفير، بالمركز الأول في سباق 400 م حواجز للسيدات في بطولة الرابطة الوطنية الأمريكية للجامعات بعد أن فشلت سابقا مع الرجال قبل إجرائها عملية التحول.

وقبل يناير 2018 كانت تيليفر تشارك كذكر في مسابقات الرجال، ولم تحرز حينذاك أي نتيجة إيجابية.

شاهد.. عداءة متحولة جنسيا تحرز ذهبية عجزت عن إحرازها عندما كانت رجلا!
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وأثار انتصار تيلفير جدلا واسعا، حيث يعتقد الكثيرون أن الرياضيين المتحولين جنسيا الذين ينافسون في رياضات النساء يتمتعون بميزة غير عادلة.

المصدر: dailymail.co.uk

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