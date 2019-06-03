بالفيديو.. رونالدو وميسي يتصدران قائمة أجمل هدف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم
نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" أجمل 10 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019.
وتم اختيار القائمة من قبل لجنة خاصة بـ"اليويفا"، وفيما يلي القائمة كاملة:
1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد) - دور المجموعات الجولة الرابعة، 07/11/2018.
1:0. pic.twitter.com/l5GIrwJzuH— Hey (@sizifar) November 7, 2018
2- ليونيل ميسي (برشلونة ضد ليفربول) - مباراة ذهاب الدور نصف النهائي، 01/05/2019
May 1, 2019
3- السنغالي ساديو ماني (بايرن ميونخ ضد ليفربول) - إياب دور الـ 16، 13/03/2019
4 - الكرواتي إيفان راكيتيتش (توتنهام ضد برشلونة) - مرحلة المجموعات الجولة الثانية، 03/10/2018
5- الألماني ليروي ساني (مانشستر سيتي ضد هوفنهايم) - مرحلة المجموعات في الجولة السادسة، 12/12/2018
6- الفرنسي كيليان مبابي (مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان) - ذهاب دور الـ 16 ، 12/02/2019
7 - رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي ضد شاختار دونيتسك) - مرحلة المجموعات الجولة الرابعة، 07/11/2018
8- الفرنسي عثمان ديمبيلي (برشلونة ضد توتنهام) - مرحلة المجموعات الجولة السادسة، 11/12/2018
9- البرازيلي فيليب كوتينهو (برشلونة ضد مانشستر يونايتد) - إياب ربع النهائي، 16/04/2019
10- الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة ضد ليفربول) - ذهاب نصف النهائي،
01/05/2019
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المصدر: uefa.com