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بالفيديو.. رونالدو وميسي يتصدران قائمة أجمل هدف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

الرياضة

بالفيديو.. رونالدو وميسي يتصدران قائمة أجمل هدف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم
AFP
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نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" أجمل 10 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019.

وتم اختيار القائمة من قبل لجنة خاصة بـ"اليويفا"، وفيما يلي القائمة كاملة:

1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد) - دور المجموعات الجولة الرابعة، 07/11/2018.

2- ليونيل ميسي (برشلونة ضد ليفربول) - مباراة ذهاب الدور نصف النهائي، 01/05/2019

3- السنغالي ساديو ماني (بايرن ميونخ ضد ليفربول) - إياب دور الـ 16، 13/03/2019

4 - الكرواتي إيفان راكيتيتش (توتنهام ضد برشلونة) - مرحلة المجموعات الجولة الثانية، 03/10/2018

5- الألماني ليروي ساني (مانشستر سيتي ضد هوفنهايم) - مرحلة المجموعات في الجولة السادسة، 12/12/2018

6- الفرنسي كيليان مبابي (مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان) - ذهاب دور الـ 16 ، 12/02/2019

7 - رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي ضد شاختار دونيتسك) - مرحلة المجموعات الجولة الرابعة، 07/11/2018

8- الفرنسي عثمان ديمبيلي (برشلونة ضد توتنهام) - مرحلة المجموعات الجولة السادسة، 11/12/2018

9- البرازيلي فيليب كوتينهو (برشلونة ضد مانشستر يونايتد) - إياب ربع النهائي، 16/04/2019

10- الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة ضد ليفربول) - ذهاب نصف النهائي،

01/05/2019

لمشاهدة الأهداف كاملة اضغط هنا.

المصدر: uefa.com

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