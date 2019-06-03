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رسميا.. فان ديك يتوج بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا

الرياضة

رسميا.. فان ديك يتوج بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا
AFP OSCAR DEL POZO
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توج الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع نادي ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية للـ"تشامبيونزليغ" والتي جمعت بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الاثنين، أن فان ديك فاز بجائزة لاعب الأسبوع بعد منافسة مع 3 لاعبين من ليفربول، وهم المصري محمد صلاح والبلجيكي ديفوك أوريجي والحارس البرازيلي أليسون بيكر، لكن العملاق الهولندي اقتنص الجائزة.

ونجح الهولندي الدولي في المساهمة في فوز فريقه على توتنهام بهدفين نظيفين، يوم السبت الماضي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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يذكر أن فان ديك حصد هذا الموسم جائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقدمتين من رابطة اللاعبين المحترفين ومن رابطة الأندية الإنجليزية.

المصدر: وكالات

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