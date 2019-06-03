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الاتحاد الأوروبي يستعين بحكم الفيديو المساعد "VAR" في نهائيات دوري الأمم

الرياضة

الاتحاد الأوروبي يستعين بحكم الفيديو المساعد
Reuters John Sibley
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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم، أنه سيستعين بتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في نهائيات دوري الأمم الأوروبية في البرتغال هذا الأسبوع.

واستخدمت تقنية الـ"VAR" في مونديال روسيا الصيف الماضي، وفي أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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وأطلع الاتحاد القاري مدربي منتخبات البرتغال وإنجلترا وسويسرا وهولندا على كيفية استخدام هذه التقنية في نيسان الماضي.

وستجمع مباراة نصف النهائي الأولى البرتغال وسويسرا في الخامس من يونيو الجاري، على أن تقام في اليوم التالي مباراة نصف النهائي الثانية بين إنجلترا وهولندا.

المصدر: رويترز

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