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الفرعون صلاح يقترب من ريال مدريد بعد قيادته ليفربول للتتويج بدوري الأبطال

الرياضة

الفرعون صلاح يقترب من ريال مدريد بعد قيادته ليفربول للتتويج بدوري الأبطال
AP JAVIER SORIANO
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني في ضم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب موقع "لو10 سبورت" الفرنسي، فإن ريال مدريد يتابع عن كثب تألق محمد صلاح مع ليفربول وينوي التعاقد معه في الصيف الجاري.

وتابع الموقع أن ريال مدريد حاول التعاقد مع الفرعون المصري في الصيف الماضي، لكن ليفربول طلب 200 مليون يورو من أجل التخلي عن هداف "البريميرليغ".

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وشدد الموقع على أن ريال مدريد سوف يحاول في الأسابيع المقبلة، ضم صلاح لكتيبة زيدان في "الميركاتو" الصيفي.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2023، ولا ينوي "الريدز" بيع صلاح أو أي نجم من نجوم الفريق الذين أعادوا المجد للنادي بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في التاريخ، ويرغب "الريدز" في الموسم المقبل في استعادة لقب "البريميرليغ" الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.

المصدر: le10sport.com

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