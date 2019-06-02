ذكرت وسائل إعلام محلية أن مالك نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، المستشار تركي آل الشيخ، وافق بصورة نهائية على عرض بيع حصته في النادي للمستثمرين، سالم الشامسي، وأحمد الرميثي.

ونقل موقع "اليوم السابع" عن مصادر خاصة، أن إجراءات نقل الملكية ستتم خلال الـ 48 ساعة القادمة لينهي علاقته بالنادي.

كما أكدت المصادر تلقي آل الشيخ عروضا لشراء أندية في الدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي، وكذلك الدوري البرتغالي في الدرجتين الممتازة والأولى.

ويجري آل الشيخ دراسة خاصة بذلك لاتخاذ قراره في شراء أحد هذه الأندية، حيث يعتزم الدخول إلى السوق الأوروبية.

المصدر: اليوم السابع