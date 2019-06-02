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نادال يحقق انتصاره الـ 90 على ملاعب "رولان غاروس" (فيديو)

الرياضة

نادال يحقق انتصاره الـ 90 على ملاعب
Globallookpress
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واصل النجم الإسباني، رافائيل نادال، سلسلة انتصاراته في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 23 مليون يورو.

وصعد الماتادور نادال، إلى الدور ربع النهائي على حساب الأرجنتيني خوان إغناسيو لونديرو، إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات متتالية، بواقع: (6-2) و(6-3) و(6-3)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد.

وسيكون النجم الإسباني، المصنف ثانيا، في الدور ربع النهائي، بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع بين الياباني كي نيشيكوري، المصنف سابعا، وصاحب الأرض الفرنسي، بينوا بيير.

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وحقق رافائيل نادال (32 عاما) ملك الملاعب الرملية، بذلك انتصاره التسعين على ملاعب "رولان غاروس"، وبلغ الدور ربع النهائي للمرة الـ 13، وتوج باللقب 11 مرة، حتى الآن، في تاريخه، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أحد.

المصدر: "twitter/rolandgarros" 

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