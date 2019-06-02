مفاجأة.. صلاح خارج التشكيلة

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، التشكيلة المثالية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد تتويج ليفربول الإنجليزي أمس، باللقب على حساب مواطنه توتنهام (2-0).

وضمت التشكيلة 20 لاعبا، بينهم عربي واحد وهو المغربي حكيم زياش، الذي ساهم في بلوغ فريقه أياكس أمستردام الهولندي، للدور نصف النهائي، فيما خلت التشكيلة، من اسم المصري محمد صلاح المتوج باللقب الأوروبي مع ليفربول.

وضمت القائمة أيضا، الغريمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ودع مع فريقه يوفنتوس البطولة القارية من الدور ربع النهائي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة، الذي أقصي من الدور نصف النهائي على يد البطل ليفربول.

وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي:

🌠 #UCL Squad of the Season 2018/19 🌠



UEFA's Technical Observers have selected their 20-man squad from this season's UEFA Champions League... 🙌 pic.twitter.com/OTCmSlp8KF — #UCLfinal (@ChampionsLeague) 2 июня 2019 г.

في حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)، تير شتيغن (برشلونة).

في خط الدفاع: فان ديك (ليفربول)، دي ليخت (أياكس)، يان فيترونخن (توتنهام)، أرنولد (ليفربول)، روبيرتسون (ليفربول).

في خط الوسط: موسى سيسوكو (توتنهام)، حكيم زياش (أياكس)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، فرينكي دي يونغ (أياكس)، نودمبيلي (ليون)، فينالدوم (ليفربول)، دافيد نيرس (أياكس)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي).

في خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، دوسان تاديتش (أياكس)، ساديو ماني (ليفربول)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، ولوكاس مورا (توتنهام).

المصدر: وكالات