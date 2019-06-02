سان جيرمان يدخل على خط التعاقد مع ثنائي نابولي

دخل نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم على خط التعاقد مع ثنائي نادي نابولي الإيطالي، المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب خط الوسط البرازيلي ماركيس ألان.

وبحسب موقع Telefoot الإيطالي، فإن الفريق الباريسي سيقوم بمحاولة أخرى لضم ألان، بعدما رفضت إدارة نابولي بيع لاعبها البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل 50 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة سان جيرمان، تدرس إمكانية الظفر بخدمات كوليبالي، الذي اختير كأفضل مدافع في الدوري الإيطالي في موسم 2018/2019.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، لا يخطط لبيع كوليبالي قبل صيف عام 2020، حيث ستصبح قيمة الشرط الجزائي لكسر عقده 150 مليون يورو.

وخاض كوليبالي 35 مباراة مع فريق الجنوب الإيطالي في الدوري، وسجل هدفين وصنع مثلهما، فيما لعب ألان 33 مباراة، وأحرز هدفا واحدا وصنع ثلاثة أهداف أخرى.

المصدر: matchtv.ru