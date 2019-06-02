ماكغريغور يهنئ "مدمر" جوشوا.. ويتحدى مايويذر من جديد!

أشاد بطل الفنون القتالية المختلطة السابق، الإيرلندي كونور ماكغريغور، بالملاكم الأمريكي إندي رويز بانتصاره المفاجئ على بطل العالم للوزن الثقيل، البريطاني أنطوني جوشوا، اليوم الأحد.

وكتب كونور ماكغريغور، البالغ من العمر 30 عاما، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "نزال رائع. وأنا أنوي التمتع بنزال آخر. أدعو فلويد مايويذر إلى خوض نزال الثأر. ومن جديد سأحظى بدعم من قبل فريقي القديم. سنلتقي يا صديق!".

Boxing is great, I am going to relish another go!

I challenge Juan Manuel Mayweather to a rematch.

Under the tutelage of my old club.

We’ll see then mate. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 июня 2019 г.

وخسر المقاتل الإيرلندي، البالغ من العمر 30 عاما، أمام الأمريكي فلويد مايويذر، في نزال للملاكمة أقيم بينهما في نهاية شهر أغسطس 2017.

كما خسر كونور في آخر نزال له في رياضة الفنون القتالية المختلطة، أمام حبيب نورمحمدوف، في السابع من أكتوبر 2018، خلال دورة (UFC 229)، بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

Andy Ruiz Jr has fulfilled his dream tonight by beating Anthony Joshua to become heavyweight champion of the world. #JoshuaRuiz 🥊pic.twitter.com/iAtxg8CsBD — Samantha Moncada (@Samantha16188) 2 июня 2019 г.

بينما حقق إندي رويز، المكسيكي الأصلي مفاجأة من العيار الثقيل، بإلحاقه الهزيمة الأولى بأنطوني جوشوا، بطل العالم في الوزن الثقيل حسب تصنيف الجمعية العالمية، والمنظمة العالمية، بالضربة القاضية، في الجولة السابعة من النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، في نيويورك.

وأصبح إندي رويز (29 عاما)، أول ملاكم من المكسيك يفوز بلقب بطل العالم للوزن الثقيل، محققا انتصاره الـ 33 في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارة واحدة.

بينما مني أنطوني جوشوا (29 عاما) بالهزيمة الأولى، في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 22 انتصارا.

المصدر: وكالات