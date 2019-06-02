احتفل النجم المصري محمد صلاح، مع زوجته وابنته مكة، بعد فوز فريقه ليفربول على توتنهام (2-0)، وتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وعقب نهاية المباراة، دخلت زوجة صلاح إلى أرض ملعب "متروبوليتانو"، الذي احتضن المواجهة أمس، لتحتفل مع "الفرعون" باللقب الأوروبي، حيث عانقته بحرارة، فيما ظلت مكة تركض في رقعة الملعب، قبل أن تعود إلى والدتها وترتمي في حضنها.

وتوج صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرته، بعدما قاد ليفربول لنيل الكأس "ذات الأذنين الكبيرتين" للمرة السادسة في تاريخه، بتسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء.

“La rosa púrpura...”, de Mo Salah. Se llama Magi, es su esposa, egipcia como él. Sobria y discreta. Una pareja que regaló esta escena brillante en el cierre de la noche. Lejos de las aguas del Nilo, pero muy cerca de las estrellas... pic.twitter.com/x5MOMDb83A — SportsCenter (@SC_ESPN) 1 июня 2019 г.

المصدر: RT