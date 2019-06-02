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شاهد.. كيف احتفل صلاح مع زوجته وابنته بدوري الأبطال داخل الملعب؟

الرياضة

شاهد.. كيف احتفل صلاح مع زوجته وابنته بدوري الأبطال داخل الملعب؟
AFP PIERRE-PHILIPPE MARCOU
شاهد.. كيف احتفل صلاح مع زوجته وابنته بدوري الأبطال داخل الملعب؟
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احتفل النجم المصري محمد صلاح، مع زوجته وابنته مكة، بعد فوز فريقه ليفربول على توتنهام (2-0)، وتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وعقب نهاية المباراة، دخلت زوجة صلاح إلى أرض ملعب "متروبوليتانو"، الذي احتضن المواجهة أمس، لتحتفل مع "الفرعون" باللقب الأوروبي، حيث عانقته بحرارة، فيما ظلت مكة تركض في رقعة الملعب، قبل أن تعود إلى والدتها وترتمي في حضنها.

وتوج صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرته، بعدما قاد ليفربول لنيل الكأس "ذات الأذنين الكبيرتين" للمرة السادسة في تاريخه، بتسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء.

المصدر: RT

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