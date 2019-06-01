ميسي عن رونالدو: كيف لا تتأثر برحيل لاعب يسجل 50 هدفا في الموسم الواحد؟

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صحة توقعاته السابقة، التي أوضح فيها أن ريال مدريد سيعاني في ظل رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو ما حدث بالفعل خلال الموسم الماضي.

وأجرى ميسي حوارا مطولا مع شبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية، تحدث خلاله عن طبيعة علاقته برونالدو، وشكل المنافسة بينهما، وما كانت تعنيه له طوال تلك السنوات.

ويرى الساحر ميسي أنه من الطبيعي تراجع مستوى ريال مدريد بعد رحيل النجم البرتغالي بسبب الأهداف الغزيرة التي كان يسجلها، بقوله: "في بداية الموسم قلت إن ريال مدريد سيتأثر، والبعض غضب من ذلك، لكن هذه حقيقة، كيف لا تتأثر برحيل لاعب يسجل 50 هدفا في الموسم الواحد؟".

وتابع "لقد حدث ذلك لمدريد، كما كان سيحدث لأي فريق آخر سيرحل عنه كريستيانو رونالدو، ومن الواضح أنهم يفتقدون وجوده، وكذلك الدوري الإسباني يفتقده، لقد كان يجعل المنافسة أفضل كثيرا".

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وأضاف: "لقد كان من الرائع وجود رونالدو في إسبانيا، المنافسة بيننا كانت مفيدة لكلينا، كل واحد منا كان يسعى للتفوق على الآخر من عام لآخر".

وعن طبيعة علاقته بالبرتغالي، قال: "أنا ورنالدو لا نعرف بعضنا بشكل جيد، فنحن نلتقي فقط خلال حفلات توزيع الجوائز، أو أثناء المباريات، لكن الأجواء بيننا إيجابية".

يذكر أن كريستيانو رونالدو (34 عاما) انتقل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي، في خطوة مفاجئة لعشاق ريال مدريد، وذلك بعد أن قاد "صاروخ ماديرا" الفريق الملكي إلى الفوز بأربعة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا، خلال المواسم الخمسة الأخيرة.

المصدر: وكالات