صرح رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، بأنه يشعر بالفزع مما حدث في إياب نهائي دوري إبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، على الملعب الأولمبي في تونس.

وقال أحمد أحمد من خلال تصريحات لصحيفة "هسبورت": "أشعر بالفزع مما حدث في النهائي، لقد أبرمنا اتفاقا مع شركة من أجل استخدام تقنية الـ (VAR) في هذه المباراة، لكن الشركة أخبرتنا في آخر لحظة أن الـ (VAR) لا يعمل".

إقرأ المزيد

وأضاف رئيس "الكاف" أن الوداد قد تعرض للظلم في هذه المباراة.

ووجه أحمد أحمد (من مدغشقر) الدعوة من أجل عقد اجتماع مكتب تنفيذي لمناقشة أحداث هذه المباراة.

وتوج الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد رفض منافسه الوداد المغربي، استكمال مباراة الإياب، بعد مرور نحو ساعة من البداية، والنتيجة كانت تشير إلى تقدم الفريق التونسي، وذلك بسبب تعطل تقنية فيديو الحكم المساعد "الفار".

واحتج لاعبو الوداد على عدم احتساب هدف لهم في الشوط الثاني، مطالبين باللجوء إلى تقنية الفيديو، والتي كانت معطلة في هذه المباراة، ورفضوا في نهاية المطاف، العودة للملعب، قبل أن يطلق الحكم الغامبي باكاري غاساما، صافرة النهاية لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، و2019).

المصدر: وكالات