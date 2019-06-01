أصبح النجم محمد صلاح اول لاعب مصري و ثاني لاعب عربي يسجل هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم السبت، بإحرازه هدف التقدم لفريقه ليفربول في مرمى توتنهام.

وسجل الفرعون محمد صلاح هددف التقدم "للريدز" مبكرا، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية، من ضربة جزاء.

🇪🇬 MO SALAH!!!



⚽️ The Egyptian king makes it 1-0 to Liverpool in the #UCL final. pic.twitter.com/ZoTqBdqdfo — EGY Football (@EGYFootball_en) 1 июня 2019 г.

وسبق النجم المصري، اللاعب الجزائري رابح ماجر نجم "محاربي الصحراء" السابق، تدوين اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كأول لاعب عربي يسجل في نهائي البطولة القارية، عندما أحرز واحدا من بين أجمل الأهداف في تاريخ دوري الأبطال، أحرزه بكعب قدمه، في المباراة النهائية التي جمعت حينها فريقه بورتو البرتغالي وبايرن ميونخ الألماني (2-1)، في موسم (1986-1987).

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المصدر: وكالات