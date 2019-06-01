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قرارات قوية من الاتحاد المغربي ضد "الكاف"

الرياضة

قرارات قوية من الاتحاد المغربي ضد
الاتحاد المغربي والوداد يكشفان خطوتهما لرد على أحداث مباراة الترجي
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اجتمع المكتب المديري للاتحاد المغربي لكرة القدم مع المكتب المسير للوداد اليوم، للتداول بخصوص الأحداث التي شهدتها مباراة هذا الأخير، والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، عقب الاجتماع عن القرارات الآتية:

- مساندة لا مشروطة من الاتحاد المغربي للوداد الرياضي في هذه الواقعة.

- مراسلة "الفيفا" في الواقعة معززة بكل الاعتراضات والوثائق.‬

- اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي. ‬

- التحضير لاجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" المقرر يوم الثلاثاء المقبل.

وشهدت مباراة الترجي وضيفه الوداد، التي أقيمت أمس في إياب نهائي دوري الأبطال، سلسلة أحداث طرحت العديد من علامات الاستفهام، إذ توقفت بعد نحو ساعة على انطلاقها بعد إلغاء هدف للوداد بداعي التسلل، سجله وليد الكرتي في الدقيقة 58، عادل به النتيجة التي كان الترجي متقدما بموجبها في الشوط الأول (1-0).

وفي نهاية المطاف، رفض لاعبو الوداد العودة للملعب، قبل أن يطلق الحكم الغامبي باكاري غاساما، صافرة النهاية معلنا تتويج الترجي باللقب، باعتبار الوداد منسحبا، وهو ما ينفيه مسؤولو الفريق المغربي جملة وتفصيلا.

المصدر: officielfrmf

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