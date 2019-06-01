شاهد.. انهيار منصة تتويج الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا (فيديو وصور)

شهدت مراسم تتويج نادي الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، سقوط منصة التتويج بعد إنهاء الحكم الغامبي بكاري غاساما المباراة باعتبار الوداد منسحبا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للحظة انهيار منصة التتويج، وأرفقوها بعبارات وتدوينات لم تخل من الدعابة والفكاهة.

وكتب أحد المغردين معلقا على فيديو سقوط المنصة قائلا: "منصة التتويج تسقط قبل تسليم وتكريم لاعبي الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا.. المنصة ترفض تتويج الترجي!"

منصة التتويج تسقط قبل تسليم وتكريم لاعبي الترجي بطولة افريقيا



المنصه ترفض تتويج الترجي !#الترجي_الودادpic.twitter.com/NAOPnTmt2f — Al Ahly On line (@AlAhly_Online) 1 июня 2019 г.

وغرد آخر: "المنصة انهارت من شدة الظلم الذي شهدته المباراة في حق الوداد".

وقال ناشط آخر: "المضحك أنه قبل صعود فريق الترجي للتتويج باللقب سقطت المنصة، وكأنها ترفض سيناريو التتويج".

المضحك ان قبل صعود فريق الترجي للتويج باللقب سقطت المنصة وكأنها ترفض سيناريو التتويج pic.twitter.com/GD0h3lcrZI — موفق سليماني 🎙 (@M_Sulaimani_) 1 июня 2019 г.

وتخللت مباراة الترجي وضيفه الوداد، التي أقيمت أمس الجمعة، مجموعة من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، بداية من إلغاء هدف للفريق المغربي، سجله وليد الكرتي في الدقيقة (58)، بدعوى وجود تسلل، الذي أظهرت لقطات الإعادة التلفزيونية أنه لم يكن موجودا.

وبعد هذا القرار، رفض لاعبو الوداد استكمال الدقائق الثلاثين الأخيرة للمباراة، قبل أن يقرر الحكم منح اللقب للترجي باعتبار الفريق المغربي منسحبا.

المصدر: تويتر